انت الأن تتابع خبر اتفرج .. زوجة ماجد المصري تتألق في ظهور غير متوقع بهذا الفستان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.

وشاركت زوجة ماجد المصري جديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت ب فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم بانه دمج بين اللون الأسود و البني، بالإضافة إلي بوت طويل باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني.

إطلالة زوجة ماجد المصري