انت الأن تتابع خبر اتفرج .. زوجة ماجد المصري تتألق في ظهور غير متوقع بهذا الفستان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثارت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.
- وشاركت زوجة ماجد المصري جديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت ب فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم بانه دمج بين اللون الأسود و البني، بالإضافة إلي بوت طويل باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني.
إطلالة زوجة ماجد المصري
- أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت زوجة ماجد المصري على مكياج هادئ وبسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.
- وشاركت ماجد المصري في فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ” مع كلا من آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي