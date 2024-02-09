نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تكشف عن حرصها لتوجيه أولادها للتطوع في الهلال الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر الفنانة زينة في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، بسبب ما يتعرضون له من ظلم وقهر وإبادة جماعية، حيث كشفت عن حرصها على توعية أبنائهم بالقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي جعلها تُعلن ذهاب أولادها عز الدين وزين الدين، لـ جمعية الهلال الأحمر والمشاركة في تجهيزات مساعدات قطاع غزة، وذلك على الرغم من حرصها على عدم إظهارهم على السوشيال ميديا.

وصرحت زينة خلال لقائها في برنامج الراديو بيضحك، عبر إذاعة الراديو 9090، عن حريصها على توجيه أبنائها لدعم فلسطين حيث قالت: “ولادي بيروحوا دور للأيتام وعندهم أصحاب هناك وبيقولوا عليهم إخواتهم، ولكن مبصورش ده لأن اللي عايز يعمل خير بيعمله من نفسه، وساعة الهلال الأحمر وفلسطين أنا ضحيت بـ ولادي علشان كل واحد يعلم ولاده إن في فلسطين وأرض وعرض، وعايزة عيال قوية يحسوا باللي حواليهم”.

وعن سبب عدم إظهار أولادها عبر مواقع السوشيال ميديا، فعلقت زينة غاضبة: “عيالي مش مُطالبين إنهم يظهروا على السوشيال ميديا، وبتضايق لما حد يقولي وريني ولادك، أنت مالك؟ هو أنا طلبت منك توريني ولادك؟ دي حاجة خاصة والولاد بيكونوا حساسين أوي ناحية الحسد، وأنا بتحرم من إني أنزل أخرج معاهم وبخاف عليهم أوي، والجمهور له عندي شغلي مش حياتي الخاصة”.

زينة تكشف عن سعادتها لمشاركتها في فيلم الإسكندراني

واختتمت زينة حديثها عن مشاركتها في فيلم الإسكندراني، قائلة: “التجربة كلها كانت لذيذة، وأنا لما أشتغل مع مخرج كويس أوي مقدرش أحكم على زملائي لأن كلهم هيبقوا كويسين، اختيار المخرج هو الأساس في كل حاجة وده اتعلمه في الآخر بعد ما ضيعت شوية سنين، وأنا بليق في كل الأدوار”.