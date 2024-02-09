نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أحمد مكي الكبير أوي 8 عبر منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت منصة واتش ات الرقمية على عرض مسلسل الكبير أو ي الجزء الثامن من خلالها، وذلك في شهر رمضان القادم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكتبت:" انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8 على WATCH رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم.

أحمد مكي

تفاصيل الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"

ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء، فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي.

وفي سياق آخر، انضم عدد من النجوم للجزء الثامن من العمل أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، وغيرهم،بجانب نجوم الأجزاء السابقة محمد سلام، بيومي فؤاد.

أحمد مكي

أبطال مسلسل الكبير أوي

ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبو سريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

ومن المقرر أن يقدم مكي فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير مربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي.

أحمد مكى يعود للسينما بعد غياب:

ويذكر أن يعود مكى إلى جمهور السينما بعد فترة طويلة من غياب منذ تقديمه لفيلم "سمير أبو النيل"، ومن المقرر أن يبدأ في عمل جلسات العمل مع الفنانة إسعاد يونس،خلال الأيام القليلة المقبلة، ولاختيار الأبطال المشاركين معهم في العمل.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد مكي في تصوير الفيلم خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاؤه من تصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي”، وذلك لانشغاله بشكل يومي في تصوير حلقات العمل، وبعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، والفيلم من المتوقع عرضه خلال موسم صيف 2024.