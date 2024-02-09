نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع والدها.. أول صورة لـ نيللي كريم في "فراولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد “فراولة”، حيث انطلق تصوير العمل من ثلاثة أسابيع ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم شهر رمضان المبارك 2024.

وظهرت الفنانة نيللي كريم برفقة حجاج عبد العظيم أثناء تصوير أحد المشاهد حيث يظهر بدور والدها ضمن احداث العمل ويعمل حارس عقار.

يصور صناع وأبطال مسلسل “فراولة” عدد من المشاهد داخل إحدى الكافيهات بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، كما يصور المخرج محمد علي عدد كبير من مشاهد العمل في مناطق وشوارع متفرقة بين القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

قصة مسلسل فراولة



مسلسل “فراولة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تقدم خلاله نيللي كريم دور ابنة حارس عقار وتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع لتحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، ويقدم الفنان حجاج عبد العظيم خلال العمل شخصية والدها الذي يلعب دور حارس عقار ويتزوج من لبنى ونس، وتدور الأحداث طوال الوقت بشكل كوميدي بين الثلاثة حتى تحدث مفاجأة كبيرة.

ويجسد صدقي صخر خلال الأحداث شخصية طبيب نفسى، كما يقدم مصطفى خاطر دور شخص يقع في غرام نيللي كريم ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم نيللي كريم، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، شيماء سيف، أحمد فهيم،وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج أحمد الدسوقي، يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.