نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد حسين الإمام.. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 فبراير 1951 ورحل عن عالمنا يوم 17 فبراير 2014.

من هو حسين الإمام؟

حسين الامام هو ملحن وموزع وكاتب أغاني وكاتب سيناريو وحوار وممثل مصري ومقدم برامج ومغني، ولد في 8 فبراير 1951 ورحل عن عالمنا 17 مايو 2014).

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اللحظات الأخيرة في حياة حسين الإمام

كشفت الفنانة علا رامي عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام عن طريق شقيقتها الفنانة سحر رامي وعن عدم تواجدها وقتها.

وكشفت علا رامي عن اللحظات الأخيرة في حياته، في لقاء لها مع برنامج "كلام الناس"، وقالت أنها لم تكن موجودة ولكن شقيقتها سحر حكت لها، إذ وقع الأمر فجأة بسبب هبوط حاد في القلب، مضيفة: "كان بياخذ دش، وبعد خروجه من الحمام نده عليها (تعالي الحقي)"، لافتة إلى أنه لم يستطع التنفس وشهق أكثر من مرة وتوفي في نفس اللحظة".

كما روت سحر رامي عن تفاصيل وفاته أثناء استضافتها في برنامج كلام الناس، وقالت:

حسين الإمام مات في حضني، يوم عيد ميلادي نحو الساعة 6.30 مساءً، وده قدري، دخل الحمام واتأخر وقلقت عليه وقلت أكيد اتحبس في الحمام لوجود مشكلة في الأوكرة

قالي أنا تعبان وسندته، ولقيته دايخ ووقع على السرير، وجه في دماغي إنه تعب من دخان الحمام وفي أقل من 5 دقايق لقيته راح مني.

كنت منهارة وبزعق وبصوت والتشخيص بناء على كلام الدكتور قائلًا إنها جلطة مفاجئة في الشريان التاجي، مش هتتلحق غير بـ حقنة الأدرينالين بتتاخد في القلب خلال 10 دقايق.

وأوضحت: إحنا كنا في الطريق الصحراوي وملحقناش، وكان لا يمكن تتلحق ولو اتلحقت كانت هتسيب آثار جانبية زي الشلل أو فقد البصر، وده أوحش من الفراق ودي أول مرة تحصله وعمره ما اشتكى من حاجة وكان شيء غير متوقع.

وأضافت: للأسف إحنا كنا في بيتنا على الطريق الصحراوي، والحالات دى عشان تتلحق لازم يكون هو أصلًا فى المستشفى.

وفاة حسين الإمام





تُوفِّيَ عن عمر يناهز 63 عامًا بمنزله بالريف الأوروبي على إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة للغاية قبل وصول سيارة الإسعاف.

