نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. شاهد تكشف ملامح شخصية مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو عبر المنصة في شهر رمضان المقبل 2024، بالإضافة لشكل الشخصية التي ستظهر بها مي عمر.

عرض نعمة الأفوكاتو على منصة شاهد

ونشرت منصة شاهد صورة لمي عمر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، معلقة: دور جديد للنجمة مي عمر، في مسلسل نعمة الأفوكاتو خلال رمضان، أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد، هذا العمل متاح مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عمادة زيادة، سلوى عثمان، طارق النهري، سامي مغاوري، ولبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

وانتهت مي عمر خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو، وتجسد خلاله شخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، ويقدم أحمد زاهر دور طليقها بالعمل.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية أخرى،تنتظر مي عمر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما خلال الفترة المقبلة، والعمل يجمعها بـ هشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من قصص الحب التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت في يوم واحد، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، خالد أنور، ومايان السيد، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، ايضا تقدم مي عمر بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تاريخي، ويضم الفيلم أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، وأحمد بدير، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر.

آخر أعمال مى عمر

وكان آخر أعمال مى عمر هو مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر، هو مسلسل اجتماعي مليء بالإثارة، مكون من 15 حلقة، وتدور قصته في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها: العنف الزوجي، الخيانة الزوجية، فكرة الزواج الثاني، خطورة الإدمان، وقضايا الشباب في مرحلة المراهقة.