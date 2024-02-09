نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 14 يوم.. فيلم «عادل مش عادل» يحقق 815 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم النجم أحمد الفيشاوي “عادل مش عادل” للمخرج أحمد يسري، إيرادات ضيئلة حيث تصدر المركز السابع في شباك الإيرادات، حيث سجل إجمالي إيرادات بلغت 815 ألفًا خلال 14 يومًا من طرحه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

قصة فيلم "عادل مش عادل"

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.