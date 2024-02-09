نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "سعيد الحظ".. تعرف على أحدث أعمال دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان دياب علي بطولة فيلم جديد بعنوان سعيد الحظ، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، يواصل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني.

تفاصيل شخصية دياب في فيلم سعيد الحظ

ويجسد دياب شخصية مطرب مغمور اسمه سعيد، فيلم سعيد الحظ، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتواصل المنتجة آلاء لاشين في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال دياب الفترة القادمة..

أعمال دياب في رمضان 2024

ومن ناحية اخري، تعاقد دياب مؤخرًا على المشاركة في الموسم الرمضاني القادم 2024 بمسلسل مليحة، تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولة العمل ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، الفلسطينية سيرين خاس، ويناقش العمل القضية الفلسطينية التي نعيشها في الفترة الحالية.

أحدث أعمال دياب في السينما

وايضا ينتظر دياب عرض فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، أحمد صلاح حسني، ‏استغرق تصوير الفيلم عامين تقريبًا ما بين تحضير وتصوير، حيث واجه العمل موجة من التأجيلات خلال التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك بسبب ارتباط أبطاله بأكثر من عمل في وقت واحد، ويتناول الفيلم واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في الفترة الأخيرة، خاصة في تنفيذ بعض المهمات خارج الحدود المصرية.

آخر أعمال دياب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال دياب هي مسرحية شحاتين أكاديمي، قدمت في موسم الرياض الحالي، وشارك فيها أيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، كما أنه في الفترة الحالية يواصل التحضير لأكثر من عمل فني آخر سوف يتم الإعلان عن تفاصيلهم خلال الأيام القادمة، يدير شحتة الفنجري أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمة ويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.