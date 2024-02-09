نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصحبة حماده هلال وفتحي عبدالوهاب.. خالد سرحان يروج للمداح 4 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان خالد سرحان لمسلسل المداح الجزء الرابع والذي يتم تصويره حاليًا ليكون جاهز للعرض في رمضان القادم، ونشر سرحان صورة بصحبه كلا من حماده هلال وفتحي عبد الوهاب ومحمود عامر داخل صوان عزاء.

وكتب:" المداح الجزء الرابع كل سنه وأنتم طيبين رمضان 2024".

وفي سياق آخر بدأ الفنان حمادة هلال تصوير عدد من مشاهد مسلسل “ المداح ” الجزء الرابع في أكثر من مكان منهم الأردن والفيوم وسيوة، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل 2024 بعد نجاح الاجزاء الثلاثة.

نجوم مسلسل المداح 4

يشارك في بطولة مسلسل المداح 4، حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وآخرين.

المداح

أحداث مسلسل المداح 4

ويرصد مسلسل المداح 4 قصة مهمة عن الجن والسحر وغيرها من هذه الأشياء التي يؤمن بها العديد من الأشخاص، وذلك من خلال حمادة هلال والذي يجسد دور الشيخ صابر الشهير بالمداح، حيث أنه لغة خاصة مع الجن ويعلاج السحر بالقرأن ويناقش العمل العديد من القضايا الهامة لذا يحظى بعدد من المشاهدات العريمة منذ بداية الموسم الأول ويحقق كل موسم نجاح أكبر من الموسم الاخر.

آخر أعمال الفنان خالد سرحان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان فيلم “ أولاد كريم الجزء الثاني” وشارك في بطولة الفيلم الفنان مصطفى قمر والفنانة داليا البحيري والفنانة علا غانم والفنانة بسمة والفنانة بشري ومجموعة من الشباب

قصة فيلم "أولاد حريم كريم"



تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم حول عدد من التطورات بعد 18 عامًا من تقديم الجزء الأول من العمل، لتنشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا "تيام مصطفى قمر ورنا رئيس"، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني "مصطفى قمر" أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها "داليا البحيري"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا) وسط أجواء من الكوميديا.