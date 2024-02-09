نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف: خايفة على بنتي نانسي من الشهرة وأنصحها بعدم الحديث مع من لا تعرفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها مع قناة فوشيا على يوتيوب، علي دخول ابنتها نانسي محمد مختار مجال التمثيل بمسلسل فوبيا، أعمالها الجديدة، قائلة: انتهينا من تصوير نصف مشاهد مسلسل السرداب، كما ارتبط بمسلسل وبقينا اتنين.

دخول ابنة رانيا يوسف التمثيل في فوبيا

وقالت رانيا يوسف: ابنتي نانسي تظهر معي في مسلسل فوبيا، حيث اختارها المخرج رؤوف عبدالعزيز لتقدم دور ابنتي خلال العمل وكان يرغب في أن تقدم الدور أكثر فتاة تشبهني لذلك رشح نانسي حتى تكون مشاعري حقيقيةاتجاهها. خايفة على نانسي من عالم الشهرة بسبب السوشيال ميديا، وأخبرها أن هناك أشياء قد تراها مزعجة بسبب الشهرة وأشياء أخرى قد تسعدها، وأنصحها بالتركيز على الجوانب الإيجابية حول هذا الأمر وعدم الالتفات إلى الجوانب السلبية.

هكذا نصحت رانيا يوسف ابنتها نانسي

وأكملت: أنصح ابنتي بالتركيز خلال التواجد في مواقع التصوير وعدم الحديث مع من لا تعرفه وأن تذاكر جيدًا أدوارها، كما أشير إليها بالالتزام بمواعيدها في الحضور للتصوير والاستماع إلى تعليمات المخرج.. تصريحي عن موقفي من تجربة ابنتي للمساكنة، تم تحريفه ولم أكن أقصد موافقتي، ولكن كل ما قولته أن الأبناء بعد سن 21 سنة لا يمكن إجبارهم على القيام بشئ لا يرغبون به وهذا الجيل لم يمكن التحكم فيه خاصة في سن الرشد.

أعمال رانيا يوسف المقبلة

ومن ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل وبقينا اتنين الذي تشارك في بطولته مع شريف منير، ويضم العمل الراحل طارق عبدالعزيز، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت ومن إنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري، تشارك ايضا في مسلسل جريمة منتصف الليل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، ويشاركها في بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة، والعمل من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

أخر أعمال رانيا يوسف

وكان أخر أعمال رانيا يوسف فيلم الملكة الذي كان يعرض ضمن الموسم السينمائي الجاري، وكان يضم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: هالة صدقي، دينا، رانيا يوسف، باسم سمرة، وغيرهم، والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ايضا فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

