نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتانا تطرح "الدهب" لـ شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة روتانا، أغنية الدهب للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الجديد، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية الدهب

أغنية الدهب من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع ومكساج توما، وتم طرحها على موقع اليوتيوب، وذلك بعد غياب دام ثلاث سنوات، تعود شيرين عبد الوهاب اليوم إلى الساحة الغنائية بأغنية جديدة.

كلمات أغنية الدهب

وتقول كلمات أغنية الدهب: قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي، ياما نصحنا، ياما قولنالك قولنالك هدي، لفيت الدنيا أهو وجيتلي، وهتبوس على يدي، مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني على اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور، مسمعش.. اتهور.. معرفش يفرق.. النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا، ما إحنا قولنا أكبرولنا قولنا.. عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا.

ترويج اغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب

وايضا روج الشاعر الغنائي تامر حسين لهذه الأغنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "قريبًا، شيرين عبد الوهاب، أول أغانيا في ألبومها الجديد الدهب".

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية "المترو"، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.



كلمات اغنية المترو

في محطة المترو

وأنا ماشية من يومين

أنا شفت حد مش هشوفه مرتين

ضحكت عيونه ضحكة قلت قصده مين

أنا أنا أنا

بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه إلا أنا بس

وجنبي اتنين مبقتش عارفة هو يومها قصده مين

يا دي يا دي يا أنا

خد قلبي مني

وخطفني خطفة

ولاقيتني طايرة

مع إني واقفة

خد قلبي مني

وخطفني خطفة

ولاقيتني طايرة

مع إني واقفة

مبقتش فاهمة

مبقتش عارفة

ده عمل في روحي وفي قلبي إيه!

قربلي خطوة

وقالي فجأة إيه النظام

دقات قلبي سريعة

ومن غير انتظام

وضحكلي نفس الضحكة

قلت خلاص تمام كده

أنا أنا قبل أما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تلفونه رن

استأذن وبعد خطوتين في الزحمة تاه من قبل ما أعرف هو مين

كده كده كده