نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول ظهور من الكواليس.. شخصية فتحي عبد الوهاب في مسلسل المداح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان فتحي عبد الوهاب، للمشاركة في مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، بشخصية عالم في القرآن الكريم.

وقام الفنان خالد سرحان، بمشاركة صورة تجمعه بالفنان حمادة وفتحي عبد الوهاب من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع في أول ظهور لـ فتحي عبد الوهاب من كواليس المسلسل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: المداح الجزء الرابع رمضان 2024، كل سنة وأنتم طيبين.

تفاصيل مسلسل المداح الجزء الرابع

وحسب مصادر صحفية أن الفنان فتحي عبد الوهاب وسيجسد شخصية باحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم.

كما تعاقدات الفنانة حنان يوسف على المشاركة في المداح 4 بشخصية دجالة، وتظهر الفنانة سهر الصايغ بطلة الجزء الثاني بشخصيتها مليكة في أحداث الجزء الرابع، ومشاركة أيضًا الفنان رشدي الشامي في العمل.

ويعكف صناع مسلسل المداح الجزء الرابع على الانتهاء من تصوير العمل من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني المقبل 2024.

توقفت أعمال تصوير الجزء الرابع من مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، في مدينة برج البرلس التابعة إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024؛ وذلك بسبب سقوط أمطار متفاوتة الشدة بالتزامن مع تعرض البلاد إلى موجة من التقلبات الجوية الشتوية.

توقف تصوير مسلسل المداح بكفر الشيخ بسبب الأمطار





وأعد فريق إنتاج مسلسل المداح لوكيشن تصوير على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في مدينة برج البرلس، إلا أنهم اضطروا إلى وقف التصوير بشكل مؤقت نتيجة سقوط الأمطار.

وتجمع طاقم تصوير وإنتاج الجزء الرابع من مسلسل المداح داخل الكرفانات على أحد شواطئ البحر المتوسط في مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب أن توقف التصوير نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار متفاوتة الشدة اليوم.

وفي سياق متصل، التف عدد كبير من أهالي مدينة برج البرلس حول الفنان حمادة هلال، وذلك خلال تصوير الجزء الرابع من مسلسل المداح الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وحرص أهالي كفر الشيخ على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الفنان حمادة هلال، تعبيرًا منهم عن شدة فرحتهم بمقابلته خلال تصويره مسلسل المداح على شواطئ البحر المتوسط في مدينة برج البرلس.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.