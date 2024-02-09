نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ياسمين صبري تكشف عن البوستر الأول لمسلسلها "رحيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن البوستر الأول لمسلسلها "رحيل"، والذي من المقرر طرحه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابها الشخصي على منصه اكس.

منشور ياسمين صبري:

وكتبت:" مسلسل رحيل رمضان 2024 رمضان يجمعنا".

مسلسل رحيل

ويعتبر مسلسل "رحيل" هو عودة ياسمين صبري للشاشة من جديد بعد فترة من الغياب، والعمل من بطولة ياسمين صبري، أحمد فهمي، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية:

ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" والذي عرض في رمضان 2021، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم وهما أحمد مجدي، أيتن عامر، وغيرهم.

آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية:

وجدير بالذكر أن يعرض حاليًا فيلم "أبو نسب" في دور العرض السينمائية ويحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، والعمل من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، وياسمين صبري، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي حول شاب يحب فتاة ويكتشف عند زواجه منها بأنها ابن زعيم عصابة، وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية بينه وبين والدها.

مازال يحتل النجم محمد عادل إمام المركز الثالث في شباك التذاكر، بعدما كان يتربع على المركز الأول بفيلمه الجديد “أبو نسب”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، حيث حقق أمس السبت إيرادات بلغت 410 ألف و571 جنيهًا، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

أعمال جمعت محمد إمام وياسمين صبري



و فيلم "أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.