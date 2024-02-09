نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحه بـ أيام.. إشادات واسعة لفيلم "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل صناع فيلم "درويلة" بالعرض الخاص للفيلم في إحد مولات التجمع بحضور أبطال العمل ووسط إقبال جماهيري كبير، وذلك منذ أيام قليلة.

وقد حاز العمل على إشادات كبيرة منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، وتصدر محركات البحث وخاصة منصة أكس، وعبر الجمهور عن إعجابهم بالفيلم وأبطاله.

فيلم درويلة

تعليقات الجمهور على فيلم درويلة:

ويبرز لكم دوت الخليج الفني مجموعة من تعليقات الجمهور حول الفيلم:

*فيلم درويلة جامد جدا.

*الفيلم آخر شياكة واتفاجات بيه الحقيقة

*فيلم درويلة بيثبت لينا أن عندنا أفلام ونجوم حلوة

*اجمد فيلم بلااا منازع

*فيلم أكشن كوميدي وحسني شتا مفاجأة الفيلم

*الفيلم جامد وحبيت أيتن عامر وأن مسلم بيمثل

أحداث فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية الأغنية من كلمات وألحان محمد دياسطي، توزيع وميكس وماستر محمد خالد.

أبطال فيلم درويلة

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامي حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير ب (توسى) وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

ويشار أن نجوم وصناع هذا العمل قد طرحوا على حساباتهم وصفحاتهم الرسمية خلال الأيام المنصرمة، البوستر الرسمي والبوسترات الفردية للعمل كوسيله من وسائل الخطه الدعائية والترويجية لأبطاله، مما لاقي رواجًا كبيرًا وواسعا كعنصر تشويقي لدى الجمهور مما نال على العديد من الردود الفعلية الإيجابية لديهم.