نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. النجم خالد النبوي وإمبراطورية ميم على منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت منصة واتش ات الرقمية على عرض مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي من خلالها، وذلك في شهر رمضان القادم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكتبت:" انتظروا النجم خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم على #WATCHIT، رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم.

إمبراطورية ميم

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير المشاهد ليكون جاهز للعرض في السباق الرمضاني، والعمل مأخوذ عن فيلم إمبراطورية ميم والتي سبق وقدمته سيدة الشاشة فاتن حمامة في فيلم سينمائي.

ما هي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم ؟

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلى جانب عمله في وزارة التربيةوالتعليم، فتتزايد مشاكلهم ويزداد تحمُّل والدهم لأعباء التربية، خاصةً مع دخول معظمهم مرحلة المراهقة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينه وبينهم

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

إمبراطورية ميم

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو مسلسل "راجعين يا هوى" وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يجسده خالد النبوي، حيث يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

إمبراطورية ميم

طاقم عمل مسلسل راجعين يا هوى

وشارك به عدد من النجوم منهم هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، ومن إنتاج تامر مرتضى.