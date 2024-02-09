حسن أبو الروس ينشر صور لحلقته مع الإعلامية لميس الحديدي

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان حسن أبو الروس لحلقته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة” من خلال صور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب حسن أبو الروس: “من برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي".

وأعرب الفنان حسن أبو الروس عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حالة خاصة"، وأنه تحمس للمشاركة فيه لأنه يناقش قضية مهمة وهي التوحد، فهو موضوع مهم ويجب أن يتم فهمه، مُضيفًا: "لا يوجد فرق بيننا وبين الأشخاص المتوحدين، فنحن جميعًا واحد".

وأكد حسن أبو الروس في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن كل فرد يمتلك قدرات خاصة مختلفة عن الشخص الآخر، وقد يكون الشخص المتوحد أذكى من الآخرين في بعض الأحيان، والأمر يشبه المعادلة.

وأضاف أنه يجسد شخصية موجودة في المجتمع وليست على دراية بمرض التوحد، واصفها بأنه صديق انتهازي كاذب يسرق أفكار وحلول أصدقائه ويدعى أن هو من حلها، ولكنه شخص "غلبان" قادم من بيئة مختلفة عن زملاؤه ويحاول أن يثبت نجاحه في المحاماة فيستخدم طرقًا ملتوية لتحقيق ذلك، وفي نفس الوقت هو شخصية مرحة وعلى طبيعتها ويتميز بخفة دمه

وأوضح أنه لكي يستعد لدور "عز"، قابل محاميين من الأقاليم وأماكن خارج القاهرة ووجد أنهم يتعاملون على فطرتهم وطبيعتهم، وفي نفس الوقت يحبون أن يظهروا بشكل لائق، بداية من شكل البدلة فهم يفضلون أن تكون ضيقة عليهم، لافتًا إلى أنه اهتم بهذه التفاصيل وناقشها مع المؤلف والمخرج الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في المسلسل.