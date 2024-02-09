أبرزها "الكبير أوي" و"صيد العقارب".. طرح البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة watch it وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، حيث قامت بنشر البوسترات الدعائية الأولى لأعمالها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بوسترات مسلسلات رمضان على شاهد

مسلسل صعيد العقارب

المسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشارك فيه كلا من: منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، رياض الخولي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، أحمد ماجد، عماد صفوت، وآخرين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ويعرض في موسم رمضان 2024.

مسلسل أشغال شقة

ويمثل مسلسل أشغال شقة عودة الفنان هشام ماجد لدراما رمضان بعد آخر أعماله بدل الحدوتة تلاتة، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، ومن المقرر أن يتكون مسلسل أشغال شقة من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي، ويعرض في موسم رمضان 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

تتعاون الفنانة مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي بـ مسلسل نعمة الأفوكاتو، ويعرض في موسم رمضان 2024، ويضم العمل: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

يتعاون الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز في موسم رمضان 2024 بمسلسل كوميدي يحمل عنوان خالد نور ووالده نور خالد، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، والعمل من تأليف محمد أمين وتأليف كريم سامي.

مسلسل مسار إجباري

ويتعاون أحمد داش وعصام عمر في موسم رمضان 2024 بمسلسل مسار إجباري.

وهو مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وسوف يكون عمل مميز ليكون هذا العام حيث يتم تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "مسار إجباري" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل بابا جه

كما شوقت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية لبوستر مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، الذى يخوض به السباق الرمضاني لعام 2024.

ويعود أكرم حسني إلى دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "بابا جه" المكون من 15 حلقة، وذلك بعد غيابه في رمضان الماضي، ويقدم أكرم حسني في مسلسله هذا العمل الكوميديا التي اعتاد عليها في أعماله، حيث يظهر بدور هشام رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل الكبير أوي 8

كما الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية لبوسترات مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويستأنف أحمد مكى تصوير مشاهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" وذلك داخل الديكور الرئيسى للعمل وهو قرية المزاريطة.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.