لهذا السبب.. هيفاء وهبي تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتلت الفنانة هيفاء وهبي المركز السادس على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بفيديو كليب أغنيتها الجديدة “وصلتلها”، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على التطبيق.



و حققت هيفاء نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب وصلتلها، ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا، حيث حصدت أكثر من 8 ملايين مشاهدة.



صناع أغنية وصلتلها



أغنية “وصلتها” من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور مكس ماستر سليمان دميانه.



كلمات أغنية “وصلتها”





وتقول كلمات الأغنية:" وصلتها خلاص وضمنتها في صفك، فروحت راكنها في رفك تجيلك هي وانت اللى بقيت بتروح، بتعملها عشان هيعليك باقيه فاكرها ضعيفة ومش لاقيه، نسيت انك وصلتها بطلوع الروح.

فخد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب، تبعد عادي وبتعاندك وميكونلكش فيها نصيب، لو المعلومة دي نقصاك اهي خلاصبقت عندك".



أحدث أعمال هيفاء وهبي



ومن جهة اخرى، بدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر،ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل من تأليفهيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.



آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الغنائية هي أغنية "ما بضعفش"، وهي من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيعسليمان دميان، والكليب من إخراج إيلى فهد.



آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية



يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيسإلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررونتشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس،جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيسوأحمد خالد موسى.

