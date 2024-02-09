"لو سامحنا".. أحدث أعمال المطربة هنا يسري

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هنا يسري فيديو لأحدث أعمالها الغنائية “لو سامحنا”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام وذلك عقب صدورها قبل قليل عبر جميع المنصات

احدث اعمال هنا يسري

وشاركت هنا يسري فيديو اغنية لوسامحنا عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: “لو سامحنا حاليا علي جميع موقع. الفيديوهات يوتيوب.

كما روج الفنان محمد يسري، لاغنية شقيقته هنا يسري، وذلك بعد نشر بوست الأغنية التي تتواجد به هنا، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

الاغنية من كلمات محمد شافعي والحان إسلام رأفت ميك وماستر ماهر الملخا إنتاج سوني ميوزك.

آخر أعمال هنا يسري



وكانت آخر أعمال هنا يسري تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يحمل اسم "لسه نفسنا طويل" وقد حقق التتر نجاحًا كبيرًا، والتتؤ من كلمات الشاعر تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، إنتاج شركة أروما.