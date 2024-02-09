انت الأن تتابع خبر شتائم وخلافات زوجة دكتور فود وكاتريسكا تتصدر الترند والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدّر ثنائي مشاهير الـ"سوشيال ميديا" شروق الشلواتي وزوجها "دكتور فود" المشهد على شبكات التواصل الاجتماعي، عقب فضيحة من العيار الثقيل في بثّ مباشر.

وظهرت شروق الشهيرة بلقب "سانشاين" وهي تلاحق زوجها خارج أحد الفنادق حافيةً القدمين خلال تصويره، لتخبر المشاهدين بأنه خانها مع شهيرة أخرى على تطبيق "تيك توك"، كاشفةً أنها اللبنانية كاتريسكا.

ووصفت شروق واقعة الخيانة التي تمّت في السيارة، مستخدمةً عبارات خادشة للحياء، وسط طلب "دكتور فود"، واسمه الحقيقي جورج ديب، منها السكوت.

وقالت شروق إن زوجها ترك رضيعهما البالغ من العمر 3 أشهر وحيداً في الفندق، غير عابئةً بتركها هي أيضاً للطفل .

بدورها، نفت شهيرة تطبيق "تيك توك" اللبنانية كاتريسكا أن تكون قد أقامت علاقة مع مواطنها مدوّن الطعام جورج ديب المعروف بلقب "دكتور فود" .

وقالت كاتريسكا في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، إن شروق تفتري عليها، متحديةً إياها بإبراز أي دليل على صدق اتهاماتها، ثم شتمتها ووصفتها بـ"الحمارة".

وأوضحت أن "دكتور فود" كان صديقها قبل زواجه من شروق، لكنه حظرها عبر "تيك توك" فور ارتباطه، ما دفعها إلى بعث رسالة إليه تسأله عن السبب مع تشديدها على احترامها له ولزوجته، فحظرها أيضاً عبر "إنستغرام"... وأكدت أنها لم تتواصل معه منذ ذلك الحين.

يُذكر أن زواج شروق الأول انتهى أيضاً بفضيحة، حين خرج طليقها في فيديوات أظهر خلالها محادثات جمعتها بـ"دكتور فود" تضمنت الاتفاق على الزواج، وهي بعد على ذمّة زوجها .