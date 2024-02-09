انت الأن تتابع خبر من هي كاتريسكا أيوب حبيبة دكتور فود والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - التيك توكر كاتريكسا أيوب مسيرتها المهنية كمدربة رياضة بدنية، كما أنها كانت تعمل في مجال الماكياج (Makeup Artist). ومما يذكر أنها حاصلة على شهادة المحاسبة من SABIS International. وفيما بعد اتجهت كاتريسكا للعمل في السوشل ميديا، وبدأت تشق طريقها نحو الشهرة. وذلك من خلال العديد من التطبيقات أبرزها التيكتوك، والسناب شات وكذلك الانستغرام. حيث تقوم بتصوير الفيديوهات القصيرة واللايف. بالإضافة إلى أنها شاركت في العديد من البرامج المتلفزة .
كاتريسكا أيوب السيرة الذاتية
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- اسمها: كاتريسكا أيوب.
- عمرها: 23 عام.
- مكان الولادة: لبنان.
- جنسيتها: اللبنانية.
- مكان الإقامة: غير معروف.
- عملها: كانت تعمل في السابق مدربة لياقة بدنية وميكاب أرتيست أما الآن فهي بلوجر مشهورة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي .
كاتريسكا أيوب البلوجر التي خان دكتور فود زوجته معها
- لقد تصدر اسم كاتريسكا أيوب محركات البحث على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن عرضت شروق زوجة دكتور فود فيديو يوثق ملاحقتها لزوجها دكتور فود في الشارع وهي حافية القدمين. وكانت تتهمه بالخيانة وأنه كان يلتقي بالبلوجر كاتريسكا أيوب في السيارة. وقالت في الفيديو أيضا أن دكتور فود يريد السفر إلى دبي ليلتقي بالبلوجر كاتريسكا أيوب وهذا على حسب قولها ولم يتم التأكد حتى الآن من صحة ماتدعيه شروق.