انت الأن تتابع خبر من هي كاتريسكا أيوب حبيبة دكتور فود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التيك توكر كاتريكسا أيوب مسيرتها المهنية كمدربة رياضة بدنية، كما أنها كانت تعمل في مجال الماكياج (Makeup Artist). ومما يذكر أنها حاصلة على شهادة المحاسبة من SABIS International. وفيما بعد اتجهت كاتريسكا للعمل في السوشل ميديا، وبدأت تشق طريقها نحو الشهرة. وذلك من خلال العديد من التطبيقات أبرزها التيكتوك، والسناب شات وكذلك الانستغرام. حيث تقوم بتصوير الفيديوهات القصيرة واللايف. بالإضافة إلى أنها شاركت في العديد من البرامج المتلفزة .



كاتريسكا أيوب السيرة الذاتية



اسمها: كاتريسكا أيوب.

عمرها: 23 عام.

مكان الولادة: لبنان.

جنسيتها: اللبنانية.

مكان الإقامة: غير معروف.

عملها: كانت تعمل في السابق مدربة لياقة بدنية وميكاب أرتيست أما الآن فهي بلوجر مشهورة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي .

كاتريسكا أيوب البلوجر التي خان دكتور فود زوجته معها