نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني شتا لـ "دوت الخليج الفني": أقدم شخصية شاب معارض لوالده عمرو عبد الجليل في "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسني شتا، تفاصيل شخصيته في فيلمة الجديد "درويلة" للفنان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني.

وقال شتا، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، إنه يلعب دور الشاب يدعي "بيتو"، ابن النجم عمرو عبد الجليل، الذي يهوى فن الراب ويواجه معارضة والده لهذا الاختيار، مع تركيز القصة على تحقيق الشاب لأحلامه الموسيقية.

حسني شتا: قدمت شخصية مختلفة عن مطربين الراب

وحول أغنية "غلطة بغلطة"، أوضح حسني أنه استلهم أسلوب الخاص بمطربي الراب وخلق شخصية فريدة لا تشبه أي منهم، وقام بتسجيل الأغنية في يوم واحد فقط. وأكد أنه محب لموسيقى الراب منذ زمن، وأعتبر تحضير الشخصية أمرًا سهلًا بالنسبة له بفضل معرفته العميقة بالموضوع.

وأوضح حسني بشأن أغنيته في فيلم "درويلة" قائلًا: "أنا لست مطربًا ولا يمكنني أن أدعي أنني محترف، بل أقدم فقط أغنية ضمن فيلم "درويلة".

أحداث فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

أبطال فيلم درويلة

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي.