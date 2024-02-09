نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة: فيلم " أسماء" أكتر عمل فخور به في مسيرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامة عن أقرب أفلامه إلي قلبه لافتا إلى أنه يعتبر فيلم “أسماء” و" لا مؤاخذة" في مكان خاصة لديه.

وقال سلامة في تصريحات إذاعية: "قدمت سبع أفلام لكن أعتبر فيلم “أسماء” و" لا مؤاخذة" في مكان خاصة وكل مشروع منهم علمني كتير وضافلي كتير".

وتطرق سلامة للحديث عن تعريف المخرج والإخراج بالنسبة له، قائلا: «المخرج هو شخص بيعرف يحكي ويكون هذا الحكي بشكل بصري، وأي شخص يمتلك موبايل يقدر يبقى مخرج ويصور فيلم حالا، والإخراج مش صعب ولكن الصعب ماذا ستقدم للدنيا لن يقدمه أحد غيرك»

وبسؤاله عن رأيه في إعادة تقديم الأفلام القديمة بشكل حديث في وقتنا الحالي، أوضح سلامة: «الميزة إننا عندنا كنز سينمائي وأي شخص تحت 25 سنة لم ير هذه الكنوز، والآن الصغار مش هتعرفي تجبريهم على الأفلام الأبيض والأسود التي كنا نشاهدها زمان مجبرين لأن مفيش غير 3 قنوات تليفزيونية».

وتابع: «الدنيا أصبحت أسرع وستشاهد ما تريده على المنصات، والجيد سيستمر بالتأكيد والسيئ سينساه الجمهور بعد 6 أشهر»

وقال عمرو سلامة: «نعيش فترة سينمائية ثرية وأصبح فيه سوق حلو للأفلام في الخارج والعدد يزيد كل سنة، وما بين كل 6 أفلام سيخرج فيلم حلو، وعجبني (وش في وش) و(مقسوم) و(الحريفة) و(أبو نسب) و(فوي فوي فوي)».