طرائف وعجائب.. أغرب الأكلات التي يتناولها النجوم والمشاهير (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - يتناول المشاهير ونجوم الفن أحيانًا أطعمة غريبة وفريدة من نوعها، ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء على بعض الأمثلة على بعض الأكلات الغريبة التي يتناولها المشاهير



العنكبوت المقلي



في بعض البلدان الآسيوية مثل كمبوديا وكمبوديا الجنوبية، يُعتبر تناول العناكب المقلية واحدة من الأطباق المحلية الشهيرة. بعض المشاهير الغربيين مثل أنجلينا جولي وأندرو زيمرن تناولوا هذه الوجبة غريبة.

الدود الحرشفي

يتناول البعض الدود الحرشفي، وهو نوع من اليرقات البحرية التي تستخدم في الأطباق اليابانية التقليدية مثل ساشيمي. ومثال على ذلك كيلي أوزبورن وكيم كارداشيان يتناولون هذه الوجبة.

القرنفل البحري



هو نوع من الحيوانات البحرية ذات الأذرع العديدة والشكل الغريب. يعتبر القرنفل البحري من الأطعمة الراقية وغالبًا ما يُقدم في المطاعم الفاخرة. بعض المشاهير مثل ليدي غاغا ودايفيد بيكهام تناولوا هذا النوع من الأطعمة.

الدجاج الأسود

هو نوع من الدجاج الذي يمتاز بلونه الأسود الغريب. يعتبر الدجاج الأسود مشهورًا في آسيا ويستخدم في العديد من الأطباق المحلية. بعض المشاهير مثل جوينيث بالترو وسارة جيسيكا باركر يفضلون تناول هذا النوع من الدجاج.

الحشرات المقلية



في بعض الثقافات، يُعتبر تناول الحشرات المقلية وجبة شائعة ومغذية. بعض المشاهير مثل نيكولاس كيج وأنجلينا جولي قد أبدوا استعدادهم لتجربة هذا النوع من الأطعمة.

هل الأطعمة الغريبة تعتبر مصدر مهم للغذاء؟



بشكل عام، الأطعمة الغريبة ليست ضرورة للحصول على فوائد صحية معينة. ومع ذلك، يُعتقد أن بعض هذه الأطعمة يحتوي على مكونات غذائية مفيدة. على سبيل المثال، الحشرات المقلية قد تكون غنية بالبروتين والألياف والمعادن مثل الحديد والزنك. الحشرات أيضًا قد تحتوي على أحماض أمينية أساسية التي تعتبر ضرورية لنمو وصحة الجسم.

بالنسبة للأسماك البحرية الغريبة مثل القرنفل البحري، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تعتبر مفيدة لصحة القلب والدماغ.

ومن جانبه، يجب الانتباه إلى أن الفوائد الصحية لهذه الأطعمة الغريبة قد تكون محدودة وقد يكون هناك خيارات أخرى أكثر اعتدالًا وتوفرًا للعناصر الغذائية



من الأهمية بمكان أن تتأكد من مصدر هذه الأطعمة وطريقة إعدادها للتأكد من خلوها من الأمراض أو الملوثات المحتملة.

بشكل عام، يُنصح بتناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة الصحية والمتوازنة للحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم.