خاص| حسني شتا: أشارك في رمضان 2024 بـ 3 مسلسلات درامية.. وهذه الأعمال تطلبت مني جهدًا بدنيًا وذهنيًا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حسني شتا أعماله التي يقدمها الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضها في موسم الدراما الرمضاني 2024.

وقال حسني شتا في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" إنه سيقدم ثلاث أعمال درامية ومن المقرر عرضها في رمضان 2024 المقبل، وأشار إلى أنه سيلعب دور سائق ميكروباص في مسلسل بعنوان "محارب"، وسيظهر للمرة الأولى بدور محامٍ في مسلسل "جري الوحوش"، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "جريمة منتصف الليل".

حول مشاركته في ثلاث أعمال درامية مع شخصيات متنوعة وقدرته على التأقلم معها، أشار حسني إلى أن ذلك يتطلب جهدًا بدنيًا وذهنيًا، لكنه يشكر الله على قدرته على التحمل والتفوق في هذه التحديات.

مسلسل محارب

يذكر ان مسلسل "محارب"، من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مسلسل جري الوحوش

ومن ناحية أخري، ضم المسلسل "جري الوحوش" مجموعة من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، إدوارد، فادية عبد الغني، محمود حجازي، عايدة رياض، حسني شتا، محمد عز، سميرة صدقي، هبة عبد الغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث مسلسل “جريمة منتصف الليل” حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن إحداهما، ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال حيث يرصد العمل أحداث اجتماعية تشويقية وتدور قصته في ١٥ حلقة، حول جريمة من الواقع حدثت منذ ١٥ عاما.

يضم مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة الفنانة رانيا يوسف، الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، الفنان القدير صلاح عبدالله، الفنان محمد عز، الفنان حسني شتا، الفنانة ملك قورة، الفنانة ميار الغيطي، الفنانة إلهام عبدالبديع، الفنان محمد مهران، الفنانة عفاف شعيب، والفنان أحمد جمال سعيد، والفنان محمد سليمان.