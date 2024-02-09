آدم يحيي سلسلة حفلات ناجحة في كندا

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان اللبناني آدم عدد من الحفلات الناجحة ضمن جولته الفنية في كندا، حيث جذب الآلاف من الجماهير اللبنانية والعربية الراغبة في الاستمتاع بأدائه الرائع وأرشيفه الغنائي المتنوع.

تفاصيل حفل آدم في كندا



كان الفنان آدم في الموعد، وأبدع في تقديم باقة متنوعة من أجمل أغانيه، منها "في حدا"، "حدا عارف"، و"خلص الدمع"، ما أسعد وأمتع الجمهور الكبير الذي بدا تفاعله واضح جدًا خصوصًا ان الجالية اللبنانية والعربية تتعطش إلى رؤية النجوم اللبنانيين والعرب الذين يقومون ببعض الجولات الفنية بين الحين والاخر.

يذكر أن النجم آدم يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث تُعتبر أغانيه من الأكثر استماعًا وتحميلًا على منصات الإنترنت، بفضل جمال صوته ورومانسيته الفريدة.