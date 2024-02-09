رانيا منصور لـ "دوت الخليج الفني": كواليس العمل مع تامر حسني جميلة جدًا.. وأحضر هذه الأعمال تمهيدًا لعرضها قريبًا (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الفنانة رانيا منصور بطلة كليب "موضوع رجوعنا" مع نجم الجيل تامر حسني الذي طرح أمس وقد انهالت التعليقات الإيجابية على الكليب فور طرحه، فكان لـ "دوت الخليج الفني" حديث معها حيث كشفت عن كواليس العمل مع تامر حسني وكيف تم ترشيحها للكليب وأيضًا مدى توقعها تلقي تعليقات إيجابية عن الكليب، اضافة لرأيها في مسلسل “حالة خاصة” بجانب أحدث أعمالها.

نص الحوار:-

حدثينا عن كواليس العمل مع تامر حسني

“كواليس الشغل مع تامر جميلة جدًا طبعًا تامر حسني معروف عنه أنه دمه خفيف جدًا فطول الوقت بنضحك وبنهزر هي الأغنية حزينة لكن الكواليس لم تكن حزينة إطلاقًا واكيد أنا هنزل فيديو ل كواليس الكليب فالكواليس كانت حلوة جدًا واتبسطت جدًا جدًا”.

كيف جاء ترشيحك لعمل كليب "موضوع رجوعنا" ؟

“تم ترشيحي من قبل تامر حسني بنفسه، مضيفة: ”إحنا اتقابلنا أكثر من مرة وقعدنا نتكلم وشاف شغل ليا فهو قالي ايه رأيك أننا نصور أغنية مع بعض وطبعًا أنا طيرت من الفرحة يعني واتبسطت جدًا جدًا والحمد لله الأغنية طلعت حلوة".

هل توقعتي التعليقات الإيجابية على الكليب رغم مرور ساعات قليلة على طرحه؟

توقعت بصراحة التعليقات الحلوة الحمد لله، أكيد أن انا هصور كليب مع تامر حسني هو ميجا ستار وعنده ناس كثيره تحبه ومعجبين فأكيد طبعًا هشوف تعليقات حلوة على الكليب.

من كليب موضوع رجوعنا

ما هي النصيحة أو الطاقة الإيجابية التي قالها لكي تامر حسني أثناء عملكما سويًا؟

تامر حسني مصدر طاقة إيجابية خطيرة وبجد هو فعلًا بيدي الناس اللي حواليها طاقة إيجابية أوي وكان وشه حلو عليا أوي وبعد ما صورت الكليب أنا وهو مع بعض اشتغلت كتير بعدها بالرغم من أن الكليب كان لسه متعرضش بس انا جالي شغلي فجأة فكان وشه حلو عليا أوي الصراحة.

في رأيك ما السبب في انجذاب الجمهور للأغاني الدرامية في الفترة الأخيرة ؟

الأغاني الدرامية تعبر عن حالات شعورية الناس بتمر بيها فأكيد الناس أصلا لما بتشوف الأغاني بتتفاعل معاها لأنها لتعبر عنها.

هل شاهدتي مسلسل “حالة خاصة”، وما رأيك في مناقشة موضوع التوحد؟

"شوفت طبعًا مسلسل (حالة خاصة) وأنا بحب النوع ده من المسلسلات يعني الناس اللي عندها حالات خاصة بتبقي نفسها يكون في عمل درامي يعبر عنها قبل كدة انا شاركت في حكاية عيشها بفرحة وكانت بتتكلم بردو عن حالة خاصة، فالنوع ده من المسلسلات بيكون نجح جدًا جدًا وبيلاقي تعاطف وتفاعل من الجمهور أو ي ومسلسل حالة خاصة الحقيقة كان حلو أو ي وطه دسوقي كان عامل الدور حلو أو ي أو ي وببارك كمان للإنتاج المنتج طارق الجنايني وكل الناس اللي اشتغلت في المسلسل ده والمسلسل فعلًا رائع.

هل ستشاركين في رمضان هذا العام؟

"لسه مش متأكدة في حاجة أو لا، بس انا الفترة اللي فاتت صورت أكثر من عمل صورت مسلسل اسمه (باسورد) تأليف مهران وإخراج أسامة عرابي وبطولة آية سماحة وايهاب حاتم ومجموعة كبيرة، ودلوقتي بصور مسلسل (الوصفة السحرية لزواج ناجح) ده اخراج خيري سالم وتأليف هاني سرحان وبطولة شيري عادل وهيدي كرم وبسمة داود وسلوي محمد علي وكارولين عزمي وعمر الشناوي ولقاء سويدان ومجموعة كبيرة لسه بنصور فيه فاضل أربع أيام تصوير.

هل لديكي أعمال سينمائية قريبًا ؟

في السينما في فيلم دلوقتي وهو فيلم “السيستم” وهو من بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي.