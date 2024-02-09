نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دور فريال يوسف في مسلسل "بابا جه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة فريال يوسف، تصوير مشاهدها في مسلسل “ بابا جه” مع النجم أكرم حسني المقرر طرحه في رمضان المقبل

وتجسد فريال يوسف شخصية أم لديها طفل ٨ سنوات تجمعها صلة بأكرم حسني وتحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية

ومسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم،محمود البزاوي، فريال يوسف، وأوتاكا والعمل من إخراج خالد مرعي، ومكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويجسد أكرم حسني خلال الأحداث شخصية مدير فندق ويتأثر بكورونا، ومتزوج من نسرين أمين، التي تعمل موظفة بإدارة تعليمية، بينما تظهر سماء إبراهيم بشخصية عمته.

انضمت مؤخرًا الفنانة فريال يوسف لابطال «حكاية شغف»من مسلسل «إسود باهت»بجانب الفنانة سهر الصايغ،والمقرر عرضة ضمن موسم رمضان 2024،العمل يدور أحداثه في إطار تشويقي حيث يتورط أبطاله في جريمة قتل شخص ويكون البحث عن مرتكبها هدف بطلة العمل.

مسلسل «أسود باهت» مكون من 15 حلقة مقسمين على ثلاث حكايات، كل حكاية منهم عبارة عن خمس حلقات، ومن المقرر أن ينافس بموسم رمضان المقبل 2024.

وصرح المنتج عمرو عبد الخالق أن المسلسل يعد التجربة الأولى له مع الفنانة سهر الصايغ والتي تقوم بتجسيد شخصية تدعى «شغف» والتي تقع في دوامة بعد تورطها في جريمة قتل شخص لا تعرفه، وخلال احداث المسلسل سنرى هل تستطيع «شغف» فك لغز مرتكب الجريمة من بين أقرب الناس اليها خاصة بعد سقوط ستار الحب الذي تختفي خلفه وجوه المحيطين بها.