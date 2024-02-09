نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة عن علاقة أولادها بالسوشيال ميديا: "ابني ذراعه اتكسر بعد زيارة الهلال الأحمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة زينة ضيفه في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع عبر الراديو 9090.

وقالت زينة إنها شعرت بضرورة اظهار أطفالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارتها لجمعية الهلال الأحمر المصري، بهدف نقل رسالة حول أهمية توعية الأجيال الجديدة بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "أنا على الإطلاق لست مؤيدة لظهور أولادي في وسائل التواصل الاجتماعي، فهم أطفالي ولا يطالبون بالظهور، وعمومًا الأطفال يكونون حساسين للغير والأمور الشخصية مثل هذه".

زينة: أولويتي هي الجمهور، ليس حياتي الشخصية

أوضحت النجمة زينة أن قلقها على سلامة أولادها يمنعها من ممارسة العديد من الأنشطة، حيث قالت: "أجد نفسي محرومة من الكثير، فلا أستطيع الخروج مع أولادي خوفًا من التصوير، وأولويتي هي الجمهور، ليس حياتي الشخصية".

أشارت إلى تجربتها في الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين، حيث شاركت أطفالي لتعليمهم القضية، وأكدت على أهمية توعية الأبناء بالواقع الفلسطيني، وتشجيعهم على التبرع والمشاركة في تجميع المساعدات، لينقلوا هذه القيم لأقرانهم".

وأوضحت زينة أن مشاركة أبنائها في زيارتها للهلال الأحمر أثارت تعليقات، حيث أكدت: "بعض الناس قالوا إنني طلعت أولادي، لكن الحقيقة أنني كنت أدعمهم وأقوم بدور الوالدة، حتى إنني تعرضت لكسر في ذراعي وذراع ابني وأنا أسندته".

أعمال زينة

ويذكر ام شاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم “الإسكندراني” مع الفنان أحمد العوضي وشارك في العمل بيومي فؤاد وعصام السقا، ومن إخراج خالد يوسف، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم الإسكندراني داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن