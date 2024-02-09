نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل محمود الليثي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمود الليثي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في أبو ظبى، يوم السبت 10 فبراير الجارى.

ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره في الوطن العربى.

محمود الليثي يتعاون مع عمر كمال في "قصف جبهة"

ومن جانبه، يتعاون المطرب محمود الليثي مع المطرب عمر كمال من خلال أحدث اعمالهم الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "قصف جبهة"

آخر أعمال محمود الليثي

وطرح المطرب محمود الليثى، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير.



وجاءت كلماتها كالتالي:

بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين

أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة

طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال

حبة عيال عيال طب فين رد الجميل

ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع

طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع

وكلامكم مش مبلوع

شارع الخيانة مليان بشر حتى الرجولة بينا في خطر

غدارين طماعين خلوا قلبى عاش حزين

مفيش أمان أمان كلوا كداب يا مان

وخيانة كدة علني ووشوش زى الألوان

من ناس كتير قلبى اتظلم وأنا خدت فيهم مليون قلم

خداعين جراحين قولولى بس أروح لمين