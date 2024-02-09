نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور تكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس كليب "موضوع رجوعنا" مع تامر حسني (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة رانيا منصور بطلة كليب "موضوع رجوعنا" مع نجم الجيل تامر حسني، ويعد هذا هو التعاون الأول بين رانيا منصور وتامر حسني وسرعان ما انهالت التعليقات الإيجابية على الكليب فور طرحه وأشاد الجمهور بالكليب وبأداء الفنانة رانيا منصور.

وكشفت رانيا منصور في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس تعاونها الأول مع تامر حسني كما كشفت عن نصيحة تامر حسني لها.

من كليب موضوع رجوعنا

وعن كواليس العمل مع تامر حسني قالت: "كواليس الشغل مع تامر جميلة جدًا طبعًا تامر حسني معروف عنه أنه دمه خفيف جدًا فطول الوقت بنضحك وبنهزر هي الأغنية حزينة لكن الكواليس لم تكن حزينة إطلاقًا واكيد أنا هنزل فيديو ل كواليس الكليب فالكواليس كانت حلوة جدًا واتبسطت جدًا جدًا".

وعن ترشيحها في الكليب كشفت قائلة: "ترشيحي تم من خلال تامر حسني نفسه، احنا اتقابلنا أكثر من مرة وقعدنا نتكلم وشاف شغل ليا فهو قالي ايه رأيك أننا نصور أغنية مع بعض وطبعًا أنا طيرت من الفرحة يعني واتبسطت جدًا جدًا والحمد لله الأغنية طلعت حلوة".

وعن التعليقات الإيجابية على الكليب فور طرحه أوضحت قائلة: "توقعت بصراحة التعليقات الحلوة الحمد لله، أكيد أن انا هصور كليب مع تامر حسني هو ميجا ستار وعنده ناس كثيره تحبه ومعجبين فأكيد طبعًا هشوف تعليقات حلوة على الكليب".

وأفصحت عن النصيحة التي وجهها لها تامر حسني، قائلة: "تامر حسني مصدر طاقة إيجابية خطيرة وبجد هو فعلًا بيدي الناس اللي حواليها طاقة إيجابية أوي وكان وشه حلو عليا أوي وبعد ما صورت الكليب أنا وهو مع بعض اشتغلت كتير بعدها بالرغم من أن الكليب كان لسه متعرضش بس انا جالي شغلي فجأة فكان وشه حلو عليا أوي الصراحة".

والجدير بالذكر أن كليب "موضوع رجوعنا" هو من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج تامر حسني، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا فور طرحه حيث وصلت نسبة مشاهدات الكليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 173 ألف مشاهدة ويحتل التريند السادس عبر "يوتيوب".