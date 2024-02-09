نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة: مفيش مشاكل بيني وبين خالد يوسف.. ومستحيل حد يجبرني على حاجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة زينة، عدم وجود خلافات بينها وبين المخرج خالد يوسف، نتيجة تفاصيل عمل فني، كما يتم الترويح له بين الحين والآخر، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090.

وقالت زينة: "مستحيل يكون في مشاكل بيني وبين خالد يوسف، دي ثاني مرة نشتغل مع بعض"، في إشارة لتعاونهما الأخير في فيلم "الإسكندراني".

واستكملت زينة: "لو في أي نوع من الخلاف كان أكيد مش هنشتغل مع بعض، ليه يتعب نفسه ومصر مليانة ممثلات؟"

وأوضحت زينة أنها تحتفظ بحقها في الاعتراض على أي شيء لا تقتنع به في مجال عملها مؤكدة: "أنا مستحيل حد يجبرني على حاجة، ومشكلتي في حياتي إني لو مش حابة حاجة مش هعملها".

وأضافت: "لو أنا مش حابة أستاذ خالد ومحترماه جدا ومقدراه، وعارفة إنه بيقدرني جدا، عمري ما هشتغل معاه".

أبطال فيلم الإسكنداني

شاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم “الإسكندراني” مع الفنان أحمد العوضي وشارك في العمل بيومي فؤاد وعصام السقا، ومن إخراج خالد يوسف، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

أحداث فيلم الإسكندراني

وتدور أحداث فيلم الإسكندراني داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن