نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بابا جيه" لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة watch it عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك البوستر الرسمي للفنان أكرم حسني في مسلسله الجديد “ بايا جه” والذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ معلقة على البوستر “ انتظروا النجم أكرم حسني في مسلسل بابا جه على WATCHIT"

مسلسل “ بابا جه” الفنان أكرم حسني

أبطال مسلسل “ بابا جه”

يشارك في بطولة مسلسل “ بابا جه ” الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة فريال يوسف، الفنان محمود البزاوى، الفنان محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد والطفلة لافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى

آخر أعمال أكرم حسني الدرامية

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أكرم حسني مسلسل “ مكتوب عليا” والذي حقق نجاحًا كبيرًا وخاصةً بعد طرحه أغنية “ ستو أنا” والتي كانت أداة ترويج للمسلسل وكانت سببًا في نجاحه.

أبطال مسلسل “ مكتوب عليا”

شارك في بطولة المسلسل الفنان أكرم حسني والفنان إسماعيل فرغلى والفنانة آيتن عامر والفنانة هنادي مهنا والفنانة حنان سليمان والفنانة هلا رشدي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.