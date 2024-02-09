فيلم الاسكندراني كامل dailymotion على موقع ايجي بست وماي سيما مجانا Full HD

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "الإسكندراني"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي، تحقيق نجاح كبير وتحقيق إيرادات ممتازة خلال الأسابيع الأولى من عرضه في دور السينما. يتمتع الفيلم بشعبية كبيرة بين عشاق الأعمال السينمائية الحديثة، ويشهد اقبالًا كبيرًا من المتابعين الذين يبحثون عن طرق لمشاهدة "الإسكندراني" كاملًا بأعلى جودة متاحة عبر الإنترنت.

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فيلم الاسكندراني كامل dailymotion على موقع ايجي بست



إيرادات فيلم الإسكندراني الجديد الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي وصلت إلى أكثر من مليون و43 ألف جنيه يوم الجمعة الماضية ليحقق بذلك إجمالي إيرادات بقيمة 15 مليون و763 ألف جنيه يعتبر هذا الإنجاز إنجاز كبير حيث يجعل الفيلم يحتل المرتبة الأولى في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات خلال أفلام رأس السنة الجديدة ويرجع هذا النجاح الكبير جزئيا إلى قصة الفيلم المثيرة والمشوقة بالإضافة إلى شعبية النجم أحمد العوضي الواسعة وجماهيره الكبيرة في كل مكان.

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فيلم الاسكندراني كامل dailymotion



يأتي فيلم الإسكندراني من بطولة النجم أحمد العوضي، بمشاركة الفنانة زينة وعدد من نجوم السينما المصرية ويتولى إخراجه خالد يوسف ويأتي التأليف على يد أسامة أنور عكاشة تمكنت قصة الفيلم من جذب انتباه الجماهير حيث تدور حول شاب يطرد من منزله بسبب قيامه بسرقة والده مما يدفعه للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية للانضمام إلى عصابة.

يتورط الشاب في صراعات كبيرة مع والده وحبيبته وابن عمه مما يضعه في مواقف صعبة وتحديات شخصية يتناول الفيلم قضايا متعددة من خلال الشخصيات المتنوعة ويستعرض تداعيات القرارات والأفعال على حياة الأفراد وعلاقاتهم.