رانيا منصور لـ تامر حسني: "من حظي أني اشتغلت معاك".. والأخير حبيت أقدمك كمخرج بطريقتي (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح نجم الجيل تامر حسني كليب "موضوع رجوعنا" مساء أمس عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وشاركته الكليب الفنانة رانيا منصور ويعد هذا هو التعاون الأول بينهما، وبعد طرح الكليب سرعان ما انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر تريند "يوتيوب".

من كليب موضوع رجوعنا

وقد وجهت الفنانة رانيا منصور الشكر لـ تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلة: "انا مبسوطة أوي بجد الفرحة سايعاني لما يكون في نجم كبير أنت بتحبه وتتمني تشتغل معاه وتقوله كدة وفجأة تلاقيه بمنتهي البساطة والتواضع يقولك يلا بينا وتلاقيه فعلًا مهتم وتلاقيه مهتم بيك وبتفاصيلك وأنه يطلعك في أحسن صورة والأغنية كمان مكسرة الدنيا والناس كلها بتكلمني تباركلي حقيقي شكرًا أوي يا تامر أنت فنان جميل وكلنا بنحبك وقبل كل ده أنت بجد بجد إنسان اجمل وانا من حظي اني اشتغلت معاك ربنا يزيدك محبة".

منشور رانيا منصور

ورد عليها نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "يا رانيا الف ألف شكر على كلامك الجميل، والله انا اللي مبسوط بيكي وفرحان جدًا بردود أفعال الناس على الأغنية وصدقك وإحساسك في الكليب أنا طول الوقت شايف فيكي موهبة كبيرة حبيت كمخرج اوريها للناس بطريقتي بجد بحيكي وانا اللي بشكرك على أدائك الرائع، وان شاء الله نتقابل في حاجة تانية".

رد تامر حسني

تفاصيل كليب "موضوع رجوعنا" لـ تامر حسني

والجدير بالذكر أن كليب "موضوع رجوعنا" هو من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج تامر حسني، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا فور طرحه حيث وصلت نسبة مشاهدات الكليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 209 ألف مشاهدة ويحتل التريند الخامس عبر "يوتيوب".

كلمات أغنية "موضوع رجوعنا"

بتلومنى ليه

على إنى عِشت وشُفت بعدك

طب ما أنت برضهُ مشيت

و ماعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا مِحرمهُ !

هُما اللى حبوا بعد فُرقه أجرموا ؟

إحساسي كنت مموته وملجِمهُ

وحرمت نفسي من أحاسيس جه وقتها

مالناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغيرِ على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقى راحته ولو لقىّ

يفضل مِتبت ف الحياه ويحبها

مابقاش فى بينا ذكرى حُب نِخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعدهُ

ولا أخلى قلبى حد يوم يستعبده ُ

ولا أخلي حد ف يوم ينزل دمعتى

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتى تِلحق رد شوف بيرنلك

الوقفه دي مش حقنا وإعمِل حساب

عندي حبيب ب أحتِرمهُ حتى في الغياب