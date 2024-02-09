رامي جمال يشيد بأغنية "موضوع رجوعنا" لـ تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الفنان رامي جمال بأغنية "موضوع رجوعنا" الذي طرحها تامر حسني مساء أمس على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر مقطعًا من أغنية "موضوع رجوعنا" وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "مفيش حلاوة كدة ابدعتوا كلام ولحن وتوزيع أغنية خطيرة".

استوري رامي جمال

تفاصيل كليب "موضوع رجوعنا" لـ تامر حسني

والجدير بالذكر أن كليب "موضوع رجوعنا" هو من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج تامر حسني، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا فور طرحه حيث وصلت نسبة مشاهدات الكليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 220 ألف مشاهدة ويحتل التريند الرابع عبر "يوتيوب".

كلمات أغنية "موضوع رجوعنا"

بتلومنى ليه

على إنى عِشت وشُفت بعدك

طب ما أنت برضهُ مشيت

و ماعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا مِحرمهُ !

هُما اللى حبوا بعد فُرقه أجرموا ؟

إحساسي كنت مموته وملجِمهُ

وحرمت نفسي من أحاسيس جه وقتها

مالناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغيرِ على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقى راحته ولو لقىّ

يفضل مِتبت ف الحياه ويحبها

مابقاش فى بينا ذكرى حُب نِخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعدهُ

ولا أخلى قلبى حد يوم يستعبده ُ

ولا أخلي حد ف يوم ينزل دمعتى

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتى تِلحق رد شوف بيرنلك

الوقفه دي مش حقنا وإعمِل حساب

عندي حبيب ب أحتِرمهُ حتى في الغياب

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "إبن امبارح" الذي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد حققت نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون مشاهدة وتحتل الآن التريند 21 على يوتيوب، وأغنية "ابن امبارح" هي من كلمات مودي نبيل، الحان فارس فهمي، توزيع ميكس وماستر محمد شفيق.

كلمات أغنية "ابن امبارح"

مقربتوش ف يوم منى.. ده كان يسمع يادوب عنى وغلطة عمرى هي أنى.. انا اللى عليا كبرته

وماشى يا عينى من خيبته.. يقول للناس انا سيبته وناسى زمان منين جيبته.. ياريتنى ساعتها صورته بقى ابن امبارح الغلبان.. بيتكلموعندهلسان ده كان عامل ملاك بجناح.. لكن معلش انا الغلطان بلعت الطعم وأتشديت.. وقرب منى واهتميت

طلع كداب وفيه أتخميت.. ووشه التانى فعلًا بان مكنش يطول يعيش جنبى.. وقلة أصله مش ذنبى كبر دلوقتى على قلبى.. وشايف نفسهعالأخر

أهو اللى ف صوته بيعلى.. ده كان يتمنى يوصلى

دى وسعت منه بيقولى.. هايمشى كأنه مش فاكر