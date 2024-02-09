الاثنين.. منال محي الدين تحيى حفلا موسيقيا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد عازفة الهارب العالمية منال محي الدين، بمشاركة عازفة الفلوت هدي عبد العظيمأ، لإحياء حفلا موسيقيا، ومن المقرر إقامتها يوم الأثنين الموافق 11 فبراير المقبل، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية من القطع الكلاسيكية إلي المعاصرة.

من هي منال محي الدين

منال محي الدين، عضو في عائلة فنية، تم تعيينها كمساعد تدريس في الأكاديمية في عام 1987، بفضل موهبتها الفنية، نجحت في جذب الانتباه وبناء جمهور كبير في العالم العربي شاركت في عدة مهرجانات دولية كممثلة لمصر، بما في ذلك افتتاح الجناح المصري في متحف اللوفر بباريس عام 1997.

منال، العازفة المشهورة على الجيتار، قدمت العديد من المعزوفات الفنية الرائعة التي نالت إعجاب محبي الموسيقى، تتميز بوجودها كشخصية بارزة في المجتمع، بالإضافة إلى تعيينها معيدة في الأكاديمية، حيث نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي.

منال شغلت أيضًا مناصب متنوعة، حيث قامت بإفتتاح جناح مصري جديد في متحف اللوفر في عام 1997، بالإضافة إلى ذلك، شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية في عدة دول عربية وعالمية.