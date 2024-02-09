القاهرة - محمد ابراهيم - الحلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف

"متابعة الحدث".. الحلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف - تفاصيل العرض وكل ما تحتاج لمعرفته.. يتزايد إقبال الجماهير على البحث عن تفاصيل حول الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف، حيث يتوقع العديد من المشاهدين الاستمتاع بالمزيد من التطورات والأحداث، وسنقدم لكم ترددات القنوات الناقلة ومعلومات حول توقيت العرض الأول والعرض المترجم، بالإضافة إلى تحليل لمؤشرات البحث على جوجل وتفاعل الجماهير مع الحلقة المرتقبة، تابعونا للحصول على أحدث التحديثات والتفاصيل المثيرة حول طائر الرفراف وأحداثه الشيقة.

الحلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف

"متابعة الحدث".. الحلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف - تفاصيل العرض وكل ما تحتاج لمعرفته

الحلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف اليوم الجمعة الموافق اليوم التاسع من فبراير موعدنا مع اتمام نقلها وعرضها الحصري فى عرض شيق سنتابع فيه العديد من الاحداث الشيقة، حيث دائمًا مايحتل المسلسل التركي المحبوب طائر الرفراف التريند الأول على جوجل وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاع المسلسل على غرار عرضه طيلة الموسمين ان يحقق الارقام القياسية فى نسب المشاهدات وذلك مع وصول نسبة الريت الخاصة بالمسلسل إلى 10 مليون مشاهد تركي فضلًا عن ملايين المشاهدات فى الشرق الاوسط، عليه الجميع يترقب الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف التي فيها سنتابع ولادة بيلين وتعرض حياة بيلين للخطر، حيث قد كشف الاعلان الترويجي الخاص بالحلقة القادمة اخبار طبيب بيلين فريد بتعريض حياة بيلين للخطر اثناء ولادتها ابن فريد، لذا كل الترقب اصبح شاغل لجميع محبي وعشاق الرفراف، لذا سوف نتابع وننقل مع حضراتكم عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان تردد كل القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يذاع المسلسل التركي المحبوب طائر الرفراف فى مساء يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز والترددات التالية:-

•القمر الصناعي نايل سات

•التردد 12034

•معامل التصحيح الخطأ 3/4

•معدل الاستقطاب افقي

•معدل الترميز 27500

•الجودة الترا اتش دي

•القمر الصناعي عرب سات

•التردد 11034

•معدل الترميز27500

•معدل الاستقطاب عمودي

•الجودة الترا اتش دي