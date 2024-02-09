نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد النطق بالحكم على جوناثان ميجورز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد رسميا موعد النطق بالحكم في قضية الاعتداء التي حركت ضد النجم جوناثان ميجروز، والتي تم الاقرار بإئدانته بها بالفعل في وقت لاحق.

ووفق ديد لاين، الجلسة المرتقبة للنطق بالحكم، من المقرر ان يتم خلالها تحديد الفترة التي سيقضيها ميجورز في السجن بعد قرار الادانة، تتسع دائر عزل جوناثان ميجورز في هوليوود، بالإعلان رسميا عن فقده لمزيد من الأدوار السينمائية التي كان مقررا تجسيدها في اعمال بقيمة انتاج ضخم.

ووفق ديد لاين، كان أحدث مشروع سينمائي يفقده ميجورز ضمن سياسة العقاب التي فرضت عليه في هوليوود، عمل سينمائي بعنوان 48 Hours in Vegas، هذا العمل السينمائي كان مقررا أن يجسد به ميجورز شخصية لاعب كرة السلة الشهير "دينس رودمان".

وكانت قد أعلنت شركة ستديوهات مارفل عن اول اجراء تتخذه بعد قرارها رسميا بالاستغناء عن النجم جوناثان ميجورز عقب ادانة المحكمة له رسميا بالاعتداء.

ووفق ديلي، فإن أول قرار من ستديوهات مارفل، هو اسقاطها لعنوان فيلم The Kang Dynasty، الذي كان محوره شخصة كانج التي يجسدها ميجورز.

وفي المقبل استقرت مارفل على عنونة الفيلم بـ Avengers 5، لحين الاستقرار على ما ستقوم به من تعديلات جذرية في خطتها المستقبلية للطرح.

و وكانت قد اعلنت ستديوهات مارفل عن قرارها بتأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكرته ديلي، كشفت تقارير لمصادر موثوقة مثل "ديد لاين"، عن أن الفيلم لن يتمكن من اللاحق بجدوله الزمني الموضوع سابقا، بعد ما شهدته هوليوود من ظاهرة اضراب جماعي، شارك بها غالبية الممثلين وكتاب السيناريو هناك.