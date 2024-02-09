مارجو روبي وكولين فاريل يشاركان بطولة A Big Bold Beautiful Journey

القاهرة - محمد ابراهيم - تجتمع النجمة مارجو روبي بالنجم كولين فاريل في مشروع سينمائي جديد يطرح بعنوان A Big Bold Beautiful Journey في اول تعاون سينمائي بين الثنائي، ووفق صحيفة ديلي ميل، المشروع سيكون أول عمل سينمائي لمارجو روبي بعد تجربتها الناجحة مع فيلم باربي.

وسيجمع قريبا تعاون على مستوى الانتاج السينمائي، بين الشركة التابعة للنجمة مارجو روبي وشركة الانتاج التابعة للنجم براد بيت، بعد حصول الشركتان على حق صناعة عمل سينمائي يكون نسخة جديدة للفيلم الكلاسيكي The Thin Man الذي طرح عام 1934.

ووفق ديلي ميل، النسخة الجديدة من الفيلم ستقدم، صورة عصرية للرواية التي استوحت منها احداث الفيلم الكلاسيكي وتحمل العنوان نفسه، للكاتب داشيل هاميت.

وحتى الآن لا توجد انباء عن نية أي من براد بيت أو مارجو روبي للمشاركة في الفلم بأدوار البطولة.