نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليوود تحتفل بمرور 10 سنوات على طرح Hasee Toh Phasee في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الثنائي سيدهارث مالهوترا وبارنيتي شوبرا في احياء الذكرى العاشرة على طرح فيلمهما الناجح Hasee Toh Phasee.

ووفق انديا توداي، الثنائي قاما بنشر لقطات من كواليس الفيلم الرمانسي عبر صفحاتهما الخاصة على منصة انستجرام.

أيضا كان قد احتفل النجم الهندي الكبير امبيتاب باتشان بمرور 17 عام على صدور الفيلم السينمائي الذي ضم في بطولته نجله ابهيشك باتشان، وزوجة ابنه النجمة ايشوريا راي.

ووفق انديا توداي، هذا الفيلم طرح بعنوان Guru، ومشاركة باتشان لذكرى الطرح كانت خلال حسابه الخاص على موقع انستجرام.

وتستعد النجمة ديبيكا بادوكون لبدء تصوير مشاهد فيلمها الجديد The Intern، مع بداية عام 2024 المقبل.

ووفق موقع انديا توداي، الفي

لم الجديد، يشهد مشاركة ديبيكا بادوكون في دور البطولة بجانب النجم الكبير اميتاب باتشان كتعاون جديد فيما بينهم.

وينطلق تصور مشاهد الفيلم بداية من شهر يناير من عام 2024 المقبل، وهو نسخة مستوحاة من فيلم طرح في هوليوود بنفس الاسم.

وكان قد شارك النجم القدير اميتاب باتشان ضمن حملة الاحتفاء بطرح الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الجديد Kadak Singh.

ووفق موقع انديا توداي، حرص باتشان على الاحتفاء بالفيلم الجديد، الذي يقدم قصة جادة، من القصص التي تسهم في تغيير المفاهيم، ونشر الوعي بين المشاهدين.

والفيلم يضم في بطولته بانكج تريباثي، وهو من اخراج المخرج الهندي القدير Aniruddha Roy.