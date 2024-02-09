نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميلا ميندس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Upgraded في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة نيويورك احتفالا بالعرض الخاص للفيلم الجديد الذي يطرح في اطار رومانسي وكوميدي بعنوان Upgraded.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد Upgraded، حضر عرضه الخاص بنيويورك نجماته كاميلا ميندس وماريسا تومي.

ومؤخرا، شهدت العاصمة الايطالية روما احتفالية مميزة بالعرض الخاص للفيلم الجديد Finally Dawn بحضور صناع الفيلم من النجوم الشباب.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، بحضور ليلي جيمس بطلة الفيلم، وشريكها في البطولة الممثل الشاب جو كيري نجم مسلسل سترينجر ثينجز.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Stranger Things صورة رسمية يعلن منها انطلاق انتاج الموسم الخامس والأخير رسميا.

ونقلت ديلي ميل، الصور التي تداولها نجوم المسلسل، معلنين من خلالها انطلاق الانتاج والتصوير بعد تأجيل استمر لعام كامل بسبب ازمة اضرابات هوليوود.

وسبق أن كشفت تسريبات عن عودة العمل رسميا لتصوير مشاهد الموسم الخامس الختامي من مسلسل Stranger Things، بعد تسريب لقطات من موقع التصوير.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، يتضح أنها من مدينة هوكنز، الموقع الذي يشهد الأحداث بالمسلسل، وهو أحد مواقع التصوير الخارجية بمدنة أطلنطا بولاية جورجيا.

وكان قد بشر النجم ديفيد هاربر بعودة تصوير مشاهد مسلسل Stranger Things في اقرب وقت ممكن، بعد أن انتهت رسميا حالة الإضراب التي عاشتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، تحدث هاربر في حوار جديد عن توقف التصوير الذي كان سببا مباشرا في تأجيل عرض الموسم الختامي، من عام 2024 إلى عام 2025.