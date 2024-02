نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايسي ويليامز تكشف عن كواليس الاستعداد لمسلسلها الجديد The New Look في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت النجمة مايسي ويليامزحوارا جديدا تحدثت خلاله عن مسلسلها الجديد الذي تنتجه شركة أبل، ويعرض عبر منصتها الرقمية بعنوان The New Look، ووفق صحيفة ديلي ميل، قالت ميايسي ويليامز أنها احتاجت لأن تفقد قدر كبير من وزنها بما يعادل 26 رطل، حتى تتمكن من تقمص الدور بشكل صحيح. ظهرت مايسي ويليامز كنجمة غلاف العدد الجديد من مجلة Harper's Bazaar المقرر صدوره لشهر مارس المقبل، ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي اجرتها مايسي ويليامز للعدد الجديد، مع اجرائها لحوار خاص نشر مع العدد. وكشفت مايسي عن ان مشروعها القادم، سيكون عمل درامي من انتاج منصة أبل، يطرح بعنوان The New Look، أيضا كانت قد زينت النجمة نيكول كيدمان غلاف العدد الجديد من مجلة "راديو تايمز" المقرر صدوره لشهر فبراير المقبل، واجرت النجمة حوارا عن حياتها الخاصة والمهنية نشر خصيصا ضمن صفحات العدد. ونقلت ديلي ميل، صورة غلاف العدد الجديد من المجالة، الذي تزين بصورة جديدة لكيدمان، وضمن حوارها للعدد، تحدثت كيدمان عن شعورها بعدم الارتياح بسبب طولها الزائد عن الحد على السجادة الحمراء. ومؤخرا ظهرت النجمة نيكول كيدمان في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Babygirl، الذي تعود من خلاله قريبا للعمل بالسينما. ووفق ديلي ميل، الفيلم يجري تصويره حاليا، في مدينة نيويورك، ومن النتظر ان يشهد قصة مثيرة للجدل. The New Look