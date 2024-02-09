لهذا السبب... شام الدهبي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم شام الدهبي ابنة الفنانة أصالة تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرا ً للظهور لأول مرة مع ابنتها جيهان والحفيدة الأولى للمطربة أصالة.

ونشرت شام صورة من جلسة تصوير قامت بها مع ابنتها جيهان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" أنا ماما".

تعليقات الجمهور على منشور شام الدهبي

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات شكلك بالظبط، ماشاء الله ربنا يحميها، ربنا يباركلك فيها يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

أصالة تحتفل بحفيدتها



ونشرت الفنانة أصالة نصري، على صفحتها الرسمية على إنستجرام صورة لحفيدتها الأولى ابنة شام الذهبي.

وكتبت أصالة في الصورة: الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي شام.

وتابعت: أدعو الله أن يحفظها وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة.

وانهالت التعليقات علي الصورة حيث تساءل البعض عن سبب تسميتها اسم جيهان.



أصالة تستقبل جمهور الكويت بهذا الموعد

على صعيد أخر، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت.

آخر أعمال أصالة

وطرحت أصالة مؤخرا الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي، والأغاني هي: “لحقت نفسي، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج، نسيت، عايشة حالة”، وحازت الأغاني على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.