انت الأن تتابع خبر عادت بـ الدهب.. كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة مكتوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة خلال الساعات الماضية، التي تحمل اسم الدهب عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” بموقع يوتيوب، وحصدت الأغنية ملايين المشاهدات منذ طرحها.

أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

تحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة اسم الدهب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي توما، وكان الجمهور في انتظار طرح شيرين أغنيات جديدة بعد فترة من التوقف.

كلمات أغنية الدهب لشيرين عبد الوهاب مكتوبة

ويقدم موقع دوت الخليج، في هذا التقرير، كلمات أغنية شيرين الجديدة (الدهب)، في إطار التقارير الفنية التي يقدمها الموقع لزواره، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

و هتبوس على يدي

مش كان من الاول

إحنا استغنينا

عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايماً بتغرق

مش كان من الاول

إحنا استغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخدر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الاول

إحنا إستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

فيديو أغنية شيرين الجديدة