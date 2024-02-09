نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. من هو فاروق نبيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم يوم ميلاد الفنان فاروق نبيل ولهذا السبب نرصد لكم أبرز المحطات والأعمال في حياته، وهو كاتب مصري معروف اِشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي. صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، و قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، و لاقت قصصه نجاحا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

مولده

ولد نبيل فاروق رمضان بيومي في 9 فبراير من عام 1956م في مدينة طنطا المصرية، حيث نشأ في عائلة متوسطة الحال، بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة اِلتحق بكلية الطب في طنطا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980م.

و في 2 مارس 1982م، اِنتقل إلى قنا في دورة تدريبة لمدة شهرين، وبعد نجاحه في الامتحان الإداري انتقل ليبدأ عمله كطبيب في بلدة أبو دياب، في عام 1985م، اقترن الدكتور نبيل فاروق بالدكتورة «ميرفت راغب»، وأنجب منها أولاده الثلاثة: «شريف» و«ريهام» و«نورهان»و بعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية، وانتقل للعيش في منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990م.

مهارات نبيل فاروق

و أحبَّ نبيل فاروق رياضة تنس الطاولة، كما كان يشاهد الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، مفضلًا أفلام الخيال العلمي الراقية وتلك التي تحمل نظرة فلسفية خاصة أو نظرة اجتماعية صادقة، و اكتسب نبيل فاروق العديد من الأصدقاء والعلاقات، سواء في إدارة المخابرات المصرية أو غيرها من المؤسسات الحكومية والطبية والعلمية والأدبية.

و بدأ نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك، و بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية، وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية وقبل تخرجه من كلية الطب بعام واحد حصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة «النبوءة»، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

بداية التحول الجذري في مسيرة نبيل فاروق الأدبية

و بداية التحول كانت في عام 1984م عندما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

و في تلك الفترة أيضًا، كانت علاقة نبيل فاروق بإدارة المخابرات المصرية قد توطدت بشكل ما، ممّا سمح له بمقابلة ضابط مخابرات مصري، استوحى واقتبس منه شخصية أدهم صبري في سلسلة رجل المستحيل التي عرفت نجاحًا كبيرا في العالم العربي.

مهرجان ذكرى حرب أكتوبر

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة «جاسوس سيناء: أصغر جاسوس في العالم». وفي فترةٍ لاحقة، قام قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة فرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص للدكتور نبيل فاروق.

مجلة الشباب القومية

كتب نبيل فاروق صفحتين بشكل شهرى بمجلة الشباب القومية (مملوكة لمؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية) لأكثر من 10 سنوات كما كتب بشكل أسبوعي بجريدة الدستور (المصرية-مستقلة-ليبرالية) الإصدار الثاني، على الرغم أنه كان مادة للنقد الممتزج نوعا بالسخرية بأحد أعداد جريدة الدستور الإصدار الأول في حقبة تسعينيات القرن العشرين.

وفاتة

توفي في يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 إثر أزمة قلبية مفاجئة، وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر في اليوم التالي بجامع طلعت مصطفى بحي الرحاب ودفن في مدينة القاهرة.