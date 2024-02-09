نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج "خبط لزق" لـ"دوت الخليج الفني": المسلسل رحلة كوميدية مميزة في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف المنتج أيمن كشك مسلسله "خبط لزق" المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، بأنه تجربة مميزة يتوقع أن تنال إعجاب الجمهور، خاصة كونه مسلسلًا كوميديًا لايت.

تصريح المنتج أيمن كشك عن مسلسل خبط لزق



وأعرب كشك عن أمله في أن يكون "خبط لزق" فاكهة رمضان، خاصة مع قلة الأعمال الكوميدية في الموسم.

أبطال مسلسل خبط لزق

يضم المسلسل نخبة من الفنانين، منهم: مدحت تيخا، مروة عبد المنعم، هالة فاخر، إلهام عبد البديع، حسام داغر، بثينة رشوان، رضا إدريس، سمير بدير، منير مكرم، ياسر الطوبجي، رحاب ميشو، أحمد سعد، حازم فؤاد، علاء زينهم، صلاح الدالي، ومينا نادر، ومذيع المصارعة محمود فتحي، والمذيع الكروي عبد الناصر زيدان، مجدي حنفي، محمد السويسي، خلود جمال، ريم رأفت، والطفل ياسين، والطفلة ريماس ثروت فياض.



أحداث المسلسل

يدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وتنتجه شركة راو فيلم، من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب، ومدير تصوير مصطفى شومان، ومنتج فني عماد الريس، وإشراف عام على الإنتاج رجب عارف.

كان آخر عمل للفنان أيمن كشك فيلم "خرجوا ولم يعودوا" الذي شارك في بطولته مع ويزو، خالد عليش، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، طاهر أبو ليلة، ياسر الرفاعي، وغيرهم. الفيلم من تأليف وائل يوسف وإخراج أيمن خطاب.

