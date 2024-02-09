نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديزني تستعد لطرح جزء ثاني جديد من Moana في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الوقت الذي تم به الكشف عن نية طرح نسخة سينمائية حية من الفيلم، أعلنت شركة ديزني عن نيتها لطرح الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الناجح Moana، ووفق صحيفة ديلي ميل، الاعلان عن طرح الجزء الثاني من الفيلم جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة ديزني المنتجة للفيلم.

وتستمر شركة ديزني في تمسكها بالممثلة الشابة "ريتشل زيجلر، لتقوم بأداء شخصية "سنو وايت" في نسخة سينمائية حية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي، ووفق موقع "ديد لاين" قامت شركة ديزني بنشر صورة جديدة حصرية من الفيلم، قبل طرح اعلانه الترويجي، رغم ما احيط به من انتقادات لاختيار بطلة له لا تبدوا مناسبة للدور.

فيلم يواجه انتقادات

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع"، واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في ادوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي، و ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرا، في ادوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.

جديد أخبار ديزني

استعانت شركة ديزني بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في انتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها، وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز اثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين ، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.