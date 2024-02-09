تعرف على أبرز المسلسلات الرمضانية لعام 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر العديد من الناس والجمهور المسلسلات الرمضانية كل عام كما أعتادوا على ذلك، و يقترب شهر رمضان الكريم ويتبقي على موعد شهررمضانالكريم نحو شهر فقط، ويستعد صناع الاعمال الرمضانية للأنتهاء منها وبهذا الخصوص يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز مسلسلات رمضان هذا العام.

و يشهد شهر رمضان زحامًا دراميًّا كبيرًا خلال أيامه الـ ٣٠، حيث يعتبر صناع الدراما التليفزيونية شهر رمضان موسمًا لعرض أهم وأبرز الأعمال.

المداح الجزء الرابع

طرحت منصة «شاهد» بوستر مسلسل «المداح» الجزء الرابع، والذي حمل اسم «أسطورة العودة»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي يشارك به في موسم رمضان 2024.

ومسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

كوبرا

أعلنت منصة «شاهد» عن بوستر وموعد عرض «كوبرا» بطولة الفنان محمد إمام، والذي من المقرر أن ينافس ضمن الموسم الرمضاني 2024 عبر شاشة قناة MBC مصر، بعد انتشار عدد من الشائعات بتأجيله.

و يعود محمد إمام للدراما بمسلسل “كوبرا” بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، حيث كان أخر أعماله الدرامية هو مسلسل “النمر” الذي قدمه في رمضان 2021، المسلسل من إخراج أحمد شفيق ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن بطولة محمد إمام، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمد أسامة (أوس أوس)، علاء مرسي، دنيا ماهر.

مسلسل "بيت الرفاعى"

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

أشغال شقة

مسلسل «أشغال شقة»، من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، وعادل المطيري، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وو مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

أعلى نسبة مشاهدة

يعد مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة"، هو أول أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف الدرامية المطلقة، وتقوم سلمى بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك، والمسلسل مقتبس من أحداث حقيقية ويشارك في البطولة ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

صلة رحم

مسلسل صلة رحم من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، ويشارك إياد نصار في البطولة الفنانة يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر، إنتاج صادق الصباح، و المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج وبطولة حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان.

نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو ينتمي لدراما الـ١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من بطولة غادة عبد الرازق ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد وأسماء جلال، ويجسد هشام شخصية طبيب شرعي، بينما تجسد أسماء شخصية إعلامية.

حق عرب

مسلسل "حق عرب" يشارك من خلاله العوضي في رمضاني لعام 2024 وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر وهدى المفتي ووليد فواز ورياض الخولي وميرهان حسين وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.