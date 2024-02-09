حورية فرغلى ونزار الفارس.. القصة الكاملة من بداية الخلاف حتى الصلح

القاهرة - محمد ابراهيم - آخذة في اعتباري آخر التطورات، ارتفعت شهرة الفنانة حورية فرغلى بشكل ملحوظ في التريندات، إثر تصريحات المذيع العراقي نزار الفارس حيث أكد خلال مداخلة تلفزيونية أنه لا توجد أي مشكلة بينهما في الوقت الحالي، مشيرًا إلى زيارته لها خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وللتعرف على الخلفية التامة لهذه القصة، دعونا نلقي نظرة على الأحداث.

نزار الفارس وخطوبة وهمية:



بدأت هذه القصة من تصريحات حورية فرغلى لليوم السابع العام الماضي، عندما نفت ادعاءات نزار الفارس بخطبتها. وفيما أكدت على نيتها رفع قضية ضده، أشارت إلى أنها أُخِذَت بصورها دون علمها، وأضافت أن نزار طلب منها تصوير فيديو على أغنية لراشد الماجد ليستخدمه لادعاء خطبتهما.

رد فعل نزار الفارس:



في المرحلة الحالية، نفى نزار الفارس وجود أي خلافات بينهما وأكد أن حورية فرغلى قبلت اعتذاره، مؤكدًا أن الحب والاحترام هما السائدان في العلاقة بينهما. وأكد أن الأقاويل حول وجود مشاكل حاليًا لا أساس لها من الصحة.